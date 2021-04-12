Ректор РХТУ Александр Мажуга примет участие в выборах в Госдуму

Фото: instagram.com/alexander_majouga

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга примет участие в выборах в Государственную думу. Об этом он заявил в понедельник, 12 апреля.

— Мое глубокое убеждение заключается в том, что необходимы конкретные шаги: уменьшить отток ученых за границу и сделать Россию привлекательной для иностранных специалистов, повысить качество высшего образования. Именно поэтому я принял решение идти на выборы в Государственную думу, — рассказал ректор.

Наука, в том числе благодаря одноименному национальному проекту, впервые, по словам Мажуги, стала одним из главных приоритетов государства. Также глава вуза пояснил, что считает важным запуск программы профориентации для детей, чтобы они могли определиться с направлением своего обучения с ранних лет.

Ранее ректор РХТУ заявил о важности сотрудничества высшей школы и предприятий.

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