«Светить всегда»: Игорь Верник опубликовал трогательное видео с отцом
Актер Игорь Верник опубликовал в своем микроблоге серию видеозаписей и фотографий со своим отцом, режиссером Эмилем Верником, который скончался 10 апреля.
На одном из видео Эмиль Верник на пляже читает стихи с высоко поднятой головой:
«Светить всегда, светить везде, до дней последних донца,
Светить — и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой — и солнца!».
В подписи к посту актер написал дату и время прощания с отцом.
— Папа. 04.09.24 — 09.04.21. Прощание состоится завтра, 13 апреля, в МХТ им. Чехова в Камергерском переулке с 11:00 до 12:00 в Портретном фойе, — написал Верник в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, Эмиль Верник скончался в субботу, 10 апреля. Ему было 96 лет. Как уточнил Игорь Верник, народный артист РФ умер от остановки сердца.
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