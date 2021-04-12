Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Светить всегда»: Игорь Верник опубликовал трогательное видео с отцом
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

«Светить всегда»: Игорь Верник опубликовал трогательное видео с отцом

Никита Абрамов

Звезды

Актер Игорь Верник опубликовал в своем микроблоге серию видеозаписей и фотографий со своим отцом, режиссером Эмилем Верником, который скончался 10 апреля.

На одном из видео Эмиль Верник на пляже читает стихи с высоко поднятой головой:

«Светить всегда, светить везде, до дней последних донца,

Светить — и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой — и солнца!».

В подписи к посту актер написал дату и время прощания с отцом.

— Папа. 04.09.24 — 09.04.21. Прощание состоится завтра, 13 апреля, в МХТ им. Чехова в Камергерском переулке с 11:00 до 12:00 в Портретном фойе, — написал Верник в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, Эмиль Верник скончался в субботу, 10 апреля. Ему было 96 лет. Как уточнил Игорь Верник, народный артист РФ умер от остановки сердца.

Читайте также: «Круг замкнулся»: сын Эмиля Верника рассказал о последних днях жизни отца

Игорь ВерниквидеоЭмиль Верник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в