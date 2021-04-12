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Роспотребнадзор предупредил об опасности скрытой соли в продуктах
Фото: Pexels

Роспотребнадзор предупредил об опасности скрытой соли в продуктах

Никита Абрамов

Здоровье

В обычных продуктах может содержаться соль, которая представляет опасность для организма. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора Санкт-Петербурга.

Отмечается, что дневная норма соли для человека — пять граммов или примерно одна чайная ложка. При этом 80 процентов ее потребления приходится на скрытую в продуктах соль, где она содержится изначально. Например, бутерброд с колбасой и сыром содержит дневную норму соли.

В ведомстве пояснили, что для избежания переизбытка соли в организме стоит отказаться от полуфабрикатов. Кроме того, не рекомендуется солить блюда во время приготовления и воду при варке продуктов, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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Роспотребнадзоропасные продуктысоль
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