Путин предложил увеличить зарплату космонавтам на 50 процентов

Фото: Администрация президента РФ

Зарплату космонавтам необходимо увеличить на 50 процентов, а кандидатам в космонавты — на 70 процентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 12 апреля.

— Предлагаю на 50 процентов увеличить должностной оклад тем, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70 процентов — для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова, — рассказал глава государства.

О повышении зарплат Путина попросила первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова, отмечает ТАСС.

Ранее космонавт Роман Романенко поздравил россиян с Днем космонавтики в прямом эфире.

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