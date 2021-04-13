Психолог объяснил, что мешает людям стать богатыми

Фото: youtube.com

Состояние богатства и бедности зачастую зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не их наличия или количества. Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.

— Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворенности своей жизнью. Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее, — пояснил он.

Специалист посоветовал таким людям научиться ценить то, что они имеют.

Также Синарев отметил, что существуют еще «диванные завистники». Это категория людей, которая никогда не переходит от слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции.

Психолог подчеркнул, что деньги являются материальным эквивалентом энергии, которую человек тратит на свое жизнеобеспечение. Общение с миром — это во многом отдача знаний, умений и душевных сил. И помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, люди получают в ответ и денежные средства, передаетагентство «Прайм».

Читайте также: Названы шесть талисманов, которые избавят хозяина от бедности