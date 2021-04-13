Двадцать человек погибли в аварии с участием автобуса в Перу

Власти начали расследование причин ДТП / Фото: facebook.com/permalink.php

По меньшей мере 20 человек погибли в результате аварии с участием автобуса, которая случилась в центральной части Перу.Об этом сообщает муниципалитет Паробамба в Facebook.

ДТП случилось в понедельник утром, 12 апреля, в провинции Сиуас. Водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги. В результате 18 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести, их доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Местные власти начали расследование.

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