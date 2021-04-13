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Врачи назвали три признака рака кожи
Фото: pixabay.com

Врачи назвали три признака рака кожи

Юлия Курганова

Здоровье

Британские медики сообщили, что на рак кожи могут указывать три признака.

В первую очередь, нужно обращать пристальное внимание на любые новые родинки или пятна, которые появляются после 21 года. Также опасение должны вызывать любые изменения пятен на коже — цвет, размер, форма и текстура.

Кроме того, наблюдения требуют родинки, которые часто чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель.

Врачи рекомендовали при обнаружении любого из вышеперечисленных признаков обращаться к специалистам для прохождения обследования, пишет издание Express.

Рак кожи, по данным Всемирной организации здравоохранения, является одним из самых распространенных видов среди онкологических заболеваний.

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