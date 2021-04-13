Сотрудники центрального аппарата МЧС выехали на место пожара в Санкт-Петербурге

Фотография с сайта МЧС РФ

Оперативная группа, в которую вошли сотрудники центрального аппарата МЧС, посетит место пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания организационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на Невской мануфактуре, — цитирует сообщение ТАСС.

Как отмечается в ведомстве, в настоящее время тушение пожара на «Невской мануфактуре» продолжается. Более 350 человек и 73 единицы техники принимают участие в ликвидации его последствий.

Ранее сообщалось, что на месте пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге обнаружили тело погибшего, его личность устанавливается.

Напомним, пожар на фабрике «Невская мануфактура» произошел в понедельник, 12 апреля. С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, известно об обрушении кровли здания.

Кроме того, на сайте Следственного комитета РФ сообщается, что по факту пожара было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: «Апокалипсис и столбы пламени»: очевидцы рассказали о пожаре в здании «Невской мануфактуры»