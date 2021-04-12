«Апокалипсис и столбы пламени»: очевидцы рассказали о пожаре в здании «Невской мануфактуры»

Фото: Предоставлено очевидцем

Картина апокалипсиса и столбы огня — таким, по словам очевидцев, предстал крупный пожар на «Невской мануфактуре» в Петербурге. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался со свидетелями происшествия, которые рассказали о масштабе катастрофы и ее последствиях.

Что известно о ЧП на данный момент

По официальным данным, петербургский главк МЧС получил сообщение о возгорании в здании мануфактуры на Октябрьской набережной в 12:35. Огонь быстро распространился с площади в 200 квадратных метров до 4 тысяч, а затем и до целых 10. Спустя примерно два часа после начала ЧП пламя бушевало на всех четырех этажах здания, в результате чего кровля и перекрытия между ними рухнули. По предварительной информации, во время разведки погиб командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий, двое его коллег пострадали. Работников мануфактуры эвакуировали, двум из них потребовалась госпитализация. Причины трагедии пока неизвестны, происшествие расследуют прокуратура и Следственный комитет РФ.

Фото: Предоставлено очевидцем

«Картина апокалипсиса»: что о пожаре говорят очевидцы

Чуть больше чем через час после начала пожара перед местными жителями открылась настоящая «картина апокалипсиса», рассказала «ВМ» очевидица Елена. По ее словам, от места ЧП исходили клубы плотного черного дыма в сторону станции метро «Улица Дыбенко», что на северо-востоке города.

— Из моего дома открылась картина апокалипсиса, это было уже где-то в 13:40. Над крышами домов были видны огромные столбы пламени. В сторону пожара несколько раз летали вертолеты с водой. До сих пор иногда видно пламя, возникающее вспышками-столбами на уровне заводских труб, — сообщила свидетельница инцидента.

Петербурженка Мария, работающая в соседнем с мануфактурой здании, также рассказала, как она и ее коллеги боялись, что огонь перейдет на них.

— Горело знатно, конечно. Сначала у нас пропал интернет, потом выключился свет. Мы сразу же ушли, но надеемся, что огонь не перекинется дальше, — сказала девушка.

Помимо прочего, жильцы дома напротив здания мануфактуры обратили внимание на отчетливо слышные звуки хлопков и гулкие звуки взрывов. Одна из собеседниц «ВМ» предоставила корреспонденту видео, на котором слышны эти звуки.

— Видимо, что-то внутри начало взрываться. И были звуки, когда окна разбивались, — уточнила женщина.

Прохожие и проезжавшие мимо водители также заявили изданию, что поблизости от места происшествия стоял сильный запах гари.

— Я шел мимо по тротуару, когда все вокруг полыхало. Жар чувствовался сильный, — отметил очевидец Сергей.

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