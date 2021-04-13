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Южную Корею и Китай обеспокоило решение Японии слить воду с «Фукусимы-1» в океан
Фото: pixabay.com

Южную Корею и Китай обеспокоило решение Японии слить воду с «Фукусимы-1» в океан

Анастасия Волоснова

В мире

Южная Корея и Китай обеспокоены в связи с решением Японии слить воду с АЭС «Фукусимы-1» в океан. Об этом рассказали в МИД КНР и в правительстве Республики Корея.

Ранее японские власти разрешили слить в Мировой океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду, которая очищена от большинства опасных радиоактивных веществ.

В МИД КНР подчеркнули, что слив воды нанесет сильный ущерб международному общественному здоровью и навредит безопасности жителей соседних стран.

— Японская сторона в условиях, когда еще не исчерпаны методы безопасной утилизации, невзирая на сомнения и протесты внутри страны и за рубежом, без проведения всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом в одностороннем порядке решила утилизировать отработанную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» путем сброса, эти действия крайне безответственны, — говорится в сообщении МИД КНДР.

В свою очередь, начальник управления координации государственной политики Южной Кореи Ку Юн Чхоль заявил, что сожалеет о решении японских властей. По его словам, правительство будет защищать население республики от последствий слива.

— Народ Республики Корея протестует против решения японских властей. В свою очередь правительство потребует от Японии предпринять меры для обеспечения безопасности наших граждан и предотвращения вреда морской экосистеме, — отметил Ку Юн Чхоль.

Он добавил, что Сеул доложит о своей обеспокоенности в Международное агентство по атомной энергии, чтобы мировое сообщество могло оценить действия Токио, пишет ТАСС.

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Южная КореяКитайФукусима
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