Подачу электричества восстановили на станции Овражки Казанского направления МЖД
На станции Овражки Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановили подачу электричества. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter-аккаунте во вторник, 13 апреля.
— Подача электричества на станции Овражки восстановлена. Для сокращения опоздания поездов будут внесены оперативные корректировки в расписание, — отметили в сообщении.
Ранее сообщалось, что некоторые поезда Казанского направления МЖД задерживаются из-за отключения электричества на станции Овражки.
Подача электричества на станции Овражки восстановлена. Для сокращения опоздания поездов будут внесены оперативные корректировки в расписание. Будьте внимательны и следите за объявлениями.— ЦППК (@centralppk) April 13, 2021
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