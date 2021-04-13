Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подачу электричества восстановили на станции Овражки Казанского направления МЖД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Подачу электричества восстановили на станции Овражки Казанского направления МЖД

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Московская область, городской округ ЛюберцыКарта всех событий

На станции Овражки Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановили подачу электричества. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter-аккаунте во вторник, 13 апреля.

— Подача электричества на станции Овражки восстановлена. Для сокращения опоздания поездов будут внесены оперативные корректировки в расписание, — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что некоторые поезда Казанского направления МЖД задерживаются из-за отключения электричества на станции Овражки.

Читайте также: В МЖД рассказали, какую выгоду ТПУ «Серп и Молот» принесет жителям Подмосковья

график движенияМЖДэлектричка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в