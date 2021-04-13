Подачу электричества восстановили на станции Овражки Казанского направления МЖД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Люберцы Карта всех событий

На станции Овражки Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановили подачу электричества. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter-аккаунте во вторник, 13 апреля.

— Подача электричества на станции Овражки восстановлена. Для сокращения опоздания поездов будут внесены оперативные корректировки в расписание, — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что некоторые поезда Казанского направления МЖД задерживаются из-за отключения электричества на станции Овражки.

Подача электричества на станции Овражки восстановлена. Для сокращения опоздания поездов будут внесены оперативные корректировки в расписание. Будьте внимательны и следите за объявлениями. — ЦППК (@centralppk) April 13, 2021

Читайте также: В МЖД рассказали, какую выгоду ТПУ «Серп и Молот» принесет жителям Подмосковья