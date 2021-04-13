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Выручка фитнес-центров в России достигла допандемийного уровня в марте 2021 года
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Выручка фитнес-центров в России достигла допандемийного уровня в марте 2021 года

Анастасия Волоснова

Общество

Выручка рынка фитнес-индустрии в России в марте 2021 года достигла допандемийных показателей и составила порядка 15,4 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ).

Уточняется, что за первый квартал 2021 года фитнес-центры заработали на десять процентов меньше, чем в 2019 году.

— В январе игроки недополучали 10–15 процентов выручки (до 2,5 миллиарда рублей), в феврале — 5–10 процентов (до 1,46 миллиарда рублей), а в марте разрыв сократился до нуля, выручка в абсолютных цифрах составила порядка 15,4 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

По данным ассоциации, посещаемость фитнес-центров начинает стабилизироваться. В первом квартале 2021 года она была ниже прошлогодних показателей на десять процентов. Отмечается, что в России вырос спрос на клубные карты на небольшие сроки.

При этом расходы в фитнес-индустрии увеличились на 15–20 процентов из-за необходимости оплачивать долги по аренде или кредитов, которые накопились за время пандемии коронавируса.

— На рост спроса в первом квартале повлияло несколько факторов, в том числе сезонность. Февраль, март и апрель являются высокими сезонами в индустрии. Другим стимулом роста стал спад пандемии, который привел к оживлению на рынке фитнес-услуг. Люди постепенно начинали возвращаться к привычному образу жизни и занятиям, в том числе и к фитнесу, — отметила глава АОФИ Ольга Киселева.

По ее словам, во втором квартале 2021 года перед фитнес-центрами будет стоять задача по повышению прибыли, пишет ТАСС.

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