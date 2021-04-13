Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стало известно о состоянии пожарных, пострадавших при тушении «Невской мануфактуры»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стало известно о состоянии пожарных, пострадавших при тушении «Невской мануфактуры»

Анастасия Волоснова

Происшествия

Двое пожарных, которые пострадали в результате тушения здания фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожарные были госпитализированы в тяжелом состоянии во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России и НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Напомним, пожар на фабрике «Невская мануфактура» произошел в понедельник, 12 апреля. С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, известно об обрушении кровли здания.

Читайте также: Крупный пожар произошел в деревне Аксено-Бутырки в Подмосковье

пожарные бригадывозгораниепострадавшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Все мнения
О проекте
Читайте нас в