Стало известно о состоянии пожарных, пострадавших при тушении «Невской мануфактуры»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Двое пожарных, которые пострадали в результате тушения здания фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожарные были госпитализированы в тяжелом состоянии во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России и НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Напомним, пожар на фабрике «Невская мануфактура» произошел в понедельник, 12 апреля. С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали. Как уточнили в ведомстве, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, известно об обрушении кровли здания.

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