Движение по участку съезда с Мичуринского проспекта будет ограничено с 17 апреля
Россия, Москва, Мичуринский проспектКарта всех событий
На западе Москвы планируют ограничить движение по участку съезда с Мичуринского проспекта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Информационный центр Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 13 апреля.
Так, движение будет перекрыто с 17 по 26 апреля круглосуточно на участке съезда с Мичуринского проспекта до дома № 45 по Мичуринскому проспекту.
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