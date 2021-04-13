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Более 20 процентов россиян жертвовали в религиозные организации в 2021 году
Фото: pixabay.com

Более 20 процентов россиян жертвовали в религиозные организации в 2021 году

Анастасия Волоснова

Общество

Более 20 процентов россиян в 2021 году делали пожертвования в благотворительные или религиозные организации. Об этом рассказали в Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ по данным серии всероссийских репрезентативных опросов.

Всего финансовую помощь оказывали 78 процентов россиян. Сообщается, что 72 процента опрошенных помогали своим близким, 25 процентов — незнакомым людям, 21 процент — благотворительным и религиозным организациям.

— Атака COVID-19 превратила ежегодный День мецената и благотворителя в поистине всенародный. В 2020 году больше половины (56 процентов) россиян делали благотворительные пожертвования, давали незнакомым нуждающимся деньги (включая просящих милостыню), — говорится в сообщении.

Больным детям финансовую помощь оказывали 33 процента респондентов, пожилым гражданам — 16 процентов опрошенных, животным — 14 процентов, детям сиротам — 13 процентов. Еще девять процентов россиян помогали бездомным людям и восемь процентов россиян — людям с ограниченными возможностями, сообщает РИА Новости.

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