Более 35 процентов россиян согласны на зарплату «в конверте»

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На зарплату «в конверте» согласны 39 процентов россиян в возрастной группе 35-44 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала по поиску работы.

В 2011 году на подобную оплату труда был согласен 51 процент жителей страны. Уточняется, что в настоящее время к «черной» зарплате готовы 40 процентов мужчин и 33 процента женщин.

По данным опроса, 35 процентов россиян не согласятся на зарплату «в конверте». Среди респондентов, получающих более 80 тысяч рублей, на подобную оплату не готовы 43 процента россиян, а среди опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей — 32 процента россиян, пишет Интерфакс со ссылкой на SuperJob.ru.

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