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Косачев призвал к патриотизму россиян, которые планировали ехать в Турцию
Фото: Пресс-служба Совфеда

Косачев призвал к патриотизму россиян, которые планировали ехать в Турцию

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Россиянам, которые запланировали поездки в Турцию, стоит проявить патриотизм и отказаться от отдыха в стране, где говорят об «аннексии» Крыма. С соответствующим заявлением выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, среди россиян должна быть гражданская солидарность.

— Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян и рассчитывающей на их любовь к теплому морю, а не к Родине, — написал Косачев.

Ранее резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «выступает за целостность Украины и не признает вхождение Крыма в состав России». Косачев отметил, что многие спланировали отдых в Турции еще до заявления Эрдогана, однако в настоящее время следует отказаться от посещения страны по собственной инициативе.

Сенатор напомнил, что из-за отмены авиасообщения с Турцией сломались планы 500 тысяч россиян, среди которых каждый пятый может оказаться жителем Крыма.

— В Крыму живет около двух миллионов граждан России, в Севастополе — еще около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника — по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми, — сказал он.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за приезда из страны большого числа людей с коронавирусом.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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туризмКонстантин КосачевТурция
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