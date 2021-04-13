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Минздрав Турции заявил о самом сложном периоде с начала пандемии
Фото: twitter.com/XHNews

Минздрав Турции заявил о самом сложном периоде с начала пандемии

Юлия Курганова

Здоровье

Глава министерства здравоохранения Турции Фахретттин Коджа сообщил о самом сложном периоде, который переживает страна с начала пандемии коронавируса.

Так, суточный прирост случаев заболевания COVID-19 в Турции 8 апреля в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941 человек. 9 и 10 апреля также были выявлены близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев коронавируса — 55 791 и 52 676.

— Турция переживает самое сложное время пандемии. Негативные факторы — наша усталость от неопределенности, общий моральный упадок от затянувшейся пандемии и появление новых мутаций, которые еще быстрее распространяются. На 85 процентов — это «британский» вариант. Но в Турции обнаружены и другие мутации — у 166 человек обнаружен «бразильский» вариант вируса, — рассказал Коджа, передает РИА Новости.

В конце марта президент Турции Тайип Эрдоган из-за роста числа заболевших COVID-19 в стране снова ввел комендантский час по выходным дням — с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Кроме того, в период священного для мусульман месяца Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны будут работать только в режиме доставки и на вынос.

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