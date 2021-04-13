Украинок депортировали из ОАЭ за обнаженную съемку

Фото: АГН Москва

Из ОАЭ депортировали одиннадцать из двенадцати украинок, которых задержали в Дубае за обнаженную съемку. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Уточняется, что девушкам запретили въезд на территорию ОАЭ. У одной из 12 девушек обнаружили коронавирус, поэтому она будет депортирована после того, как вылечится.

По словам Николенко, девушки получили минимальное наказание благодаря усилиям консульства Украины в Дубае.

Ранее в интернете появилось видео, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе высотного здания в курортном районе Дубая Марина. Сообщалось, что за съемку в обнаженном виде задержаны 12 девушек. Единственным гражданином Российской Федерации, ставшим фигурантом расследования, является организатор съемки Алексей Концов. Ему грозит до 1,5 года тюремного заключения.

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