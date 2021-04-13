Лучшего ветеринарного врача выберут в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице выберут лучшего ветеринарного врача, заявки на участие в конкурсе подали свыше 500 специалистов. Об этом рассказал председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин во вторник, 13 апреля.

Отборочные этапы конкурса стартовали на этой неделе.

— Этот конкурс является отличной площадкой, где каждый желающий может заявить о себе, продемонстрировать свои профессиональные качества и поделиться опытом, — сказал Алексей Сауткин.

Он добавил, что конкурс станет стимулом для того, чтобы совершенствоваться и стремиться к получению новых знаний.

Конкурс будет проводиться по двум направлениям — «Ветеринарный врач по лечебной работе» и «Ветеринарный врач — ветсанэксперт». Отбор специалистов завершится в конце апреля. В мае состоится полуфинал, а финал — в июль, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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