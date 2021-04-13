Гориллы Московского зоопарка начали выходить в уличный вольер
В Московском зоопарке гориллы с приходом тепла начали выходить в уличный вольер. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 13 апреля.
— С каждым днем становится все теплее, и уже на весеннем солнышке могут погреться наши гориллы. Пока они гуляют только днем в хорошую погоду, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первым на улицу вышел самец Визурий. Он оценил обстановку и после этого разрешил остальной семье присоединиться к нему.
Помимо горилл, в уличные вольеры начали выходить зебры, черные антилопы. Скоро на улице смогут погулять жирафы и капибары. Из спячки также постепенно выходят летучие мыши.
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