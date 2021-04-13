Синоптики: с четверга в Москве начнутся грозовые дожди и немного похолодает

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Грозовые дожди и небольшое похолодание ожидаются в столице во второй половине этой недели. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Сообщается, что температура воздуха в столице на этой недели немного превышает норму. Однако в течение ближайшего времени ожидается небольшое падение температуры. Кроме того, уже на этой неделе начнутся грозовые дожди.

— В Москве уже сегодня (13 апреля – прим. «ВМ») наступит июнь: термометры покажут рекордные плюс 21 градус, завтра плюс 22. С четверга в мегаполисе начнутся грозовые дожди, станет немного прохладнее. А к субботе похолодает до плюс 14 градусов. Но и это почти на 4 градуса выше климатической нормы, — говорится в тексте сообщения.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что 12 апреля стало самым теплым днем с начала 2021 года. По данным синоптиков, средняя температура воздуха достигла 10,4 градуса, что является нормой для начала мая.

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