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Гендиректора «Невской мануфактуры» задержали после пожара на фабрике
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Гендиректора «Невской мануфактуры» задержали после пожара на фабрике

Анастасия Волоснова

Происшествия

Гендиректора «Невской мануфактуры» и его заместителей задержали по новому уголовному делу, которое возбудили после гибели пожарного при тушении возгорания на фабрике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте СК РФ во вторник, 13 апреля.

МЧС организовало проверку в здании фабрики. Специалисты обнаружили ряд нарушений, из-за которых «Невской мануфактура» не соответствовала требованиям безопасности.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека, — говорится в сообщении.

Полиция задержала генерального директора фабрики 1973 года рождения и его заместителя 1984 года рождения.

Напомним, пожар на фабрике «Невская мануфактура» произошел в понедельник, 12 апреля. С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, известно об обрушении кровли здания.

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