Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Новым руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) стал Иван Советников, который ранее был замглавы ведомства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе кабмина РФ.

Занимавший пост главы Рослесхоза Сергей Аноприенко перешел в министерство природных ресурсов и экологии. Аноприенко назначили на должность заместителя министра.

Советников курировал в правительстве программы цифровой трансформации, а еще ранее возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, пишет РИА Новости.

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