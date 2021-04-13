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Мишустин назначил нового главу Рослесхоза
Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Новым руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) стал Иван Советников, который ранее был замглавы ведомства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе кабмина РФ.

Занимавший пост главы Рослесхоза Сергей Аноприенко перешел в министерство природных ресурсов и экологии. Аноприенко назначили на должность заместителя министра.

Советников курировал в правительстве программы цифровой трансформации, а еще ранее возглавлял комитет лесного хозяйства Московской области, пишет РИА Новости.

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Михаил Мишустин
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