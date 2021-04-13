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Еще 1694 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 1694 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции 1694 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале во вторник, 13 апреля.

Число выздоровевших пациентов в столице увеличилось до 963 086.

За последние 24 часа в городе выявили 1782 случая коронавируса. Госпитализировали за сутки 990 пациентов. Всего в Москве зафиксировали 1 051 931 случай COVID-19.

За сутки скончались в столице от коронавируса 58 человек. Под наблюдением врачей остаются 71 485 пациентов с коронавирусом.

Еще 1694 человека вылечились от коронавируса в Москве за суткиФото: Оперштаб

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