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Зарплаты в агропромышленной отрасли выросли на 10 процентов в Москве
Фото: АГН Москва

Зарплаты в агропромышленной отрасли выросли на 10 процентов в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Зарплаты в агропромышленной отрасли выросли на десять процентов до 55 тысяч рублей в Москве. Об этом свидетельствуют данные анализа сервиса по поиску работы.

Сообщается, что в России есть большой запрос на работников в сельском хозяйстве. Число вакансий в агропромышленной отрасли в стране выросло на 115 процентов, а в Москве — на 131 процент.

Активность соискателей в столице увеличилась только на 28 процентов. Уточняется, что из Москвы поступают 15 процентов от всех вакансий в России. Работодатели ищут трактористов, садовников, овощеводов, агроинженеров и других специалистов.

Область производства и переработки сырья входит в топ востребованных профессий и в марте 2021 года составила шесть процентов от всех вакансий, сообщает Авито Работа.

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