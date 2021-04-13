Благоприятный день для финансовых сделок: составлен гороскоп на 14 апреля

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Рекомендации для каждого знака зодиака подготовила астролог Надежда Сташина на 14 апреля. Пока Луна является растущей и плодородной. Она находится в Тельце. Это благоприятное время для начала сельскохозяйственных работ или дачного сезона.

Помимо этого, в среду полезно будет заняться делами, связанными с благосостоянием и финансами. Этот день отлично подходит для поиска подработки. Астролог считает, что можно вести переговоры о реструктуризации кредита или получении значительной скидки. Кроме того, можно будет купить продукты про запас.

Овнам 14 апреля можно вести бизнес-дела. Например, им удастся что-то выгодно продать. А вот Тельцы, даже те, что обладают мягким характером, проявят свою волю и характер. Тем временем у Близнецов в предстоящую среду будет спориться все, за что они ни возьмутся. Ум будет проворным, руки — ловкими. И свое успеют сделать, и ближнему еще помогут.

В свою очередь Раки могут позволить себе расслабиться и с наслаждением поесть чего-нибудь вкусненького. Необходимость проявить характер появится у Львов. Некоторым придется давать отпор. Девы же будут радоваться собственным успехам. В этот день они увидят результат своих трудов.

Для Весов 14 апреля все будет зависеть от их внутреннего настроя. Желательно встать в этот день с правильной ноги и провести время с хорошим настроением. Скорпионам полезно будет подвести небольшой финансовый баланс. Независимо от того, сколько денег в кошельке, лучше их пересчитать. Стрельцы же в этот день осознают, что какое-то событие, которое недавно с ними произошло, оказалось для них неожиданной удачей, отмечает «МИР 24».

Дополнительный резерв для черпания энергии появится у Козерогов. Они смогут совмещать два–три дела одновременно. Для Водолеев 14 апреля станет прекрасным временем для проявления своих навыков. Они смогут сделать что-то, что выходит за рамки их компетенции. А вот Рыб ждет неожиданный сюрприз. Они получат приятный подарок от близких или поощрение от руководства на работе.

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