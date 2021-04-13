Около 115 миллионов пассажиров перевезла ЦППК за первые три месяца 2021 года

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За первые три месяца этого года услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались около 115 миллионов пассажиров. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что данный показатель зафиксирован на территории 11 регионов, где предоставляет свои услуги компания. Также пассажиропоток постепенно возвращается к доковидному уровню.

— При этом число пассажиров постепенно возвращается к допандемийным значениям. Так, в марте было перевезено около 45 миллионов пассажиров, что на 35 процентов выше, чем в январе этого года, — говорится в тексте сообщения.

Добавляется, что лидерами по числу пассажиров являются Ярославское, Казанское и Горьковское направления.

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