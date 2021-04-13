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Около 115 миллионов пассажиров перевезла ЦППК за первые три месяца 2021 года
Фото: АГН Москва

Около 115 миллионов пассажиров перевезла ЦППК за первые три месяца 2021 года

Илья Ашуров

Транспорт

За первые три месяца этого года услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались около 115 миллионов пассажиров. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что данный показатель зафиксирован на территории 11 регионов, где предоставляет свои услуги компания. Также пассажиропоток постепенно возвращается к доковидному уровню.

— При этом число пассажиров постепенно возвращается к допандемийным значениям. Так, в марте было перевезено около 45 миллионов пассажиров, что на 35 процентов выше, чем в январе этого года, — говорится в тексте сообщения.

Добавляется, что лидерами по числу пассажиров являются Ярославское, Казанское и Горьковское направления.

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