Третья стратегическая сессия с бизнесом прошла в Москве

Фото: mos.ru/Максим Денисов

В Москве прошла третья встреча в рамках работы Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов во вторник, 13 апреля.

Он пояснил, что первые две встречи в 2021 году были посвящены вопросам работы предприятий гостиничного бизнеса, общественного питания, спорта, индустрии красоты и туризма. На третьей встрече участники обсуждали текущую ситуацию в сфере управления коммерческой недвижимостью, в сфере транспортной деятельности, логистики, культуры и креативной индустрии.

По словам Кирилла Пуртова, бизнес столицы постепенно восстанавливается после пандемийных ограничений, многие отрасли экономики вернулись к докризисным показателям и даже превысили их.

— На данном этапе главной задачей взаимодействия бизнеса и власти становится обсуждение изменений в регулировании, которые позволят продолжить компаниям и отраслям восстанавливаться и развиваться, — сказал глава департамента.

Он пояснил, что от ограничений на период пандемии пострадали такие отрасли, как логистика, культура, сфера развлечений, транспорт. При этом, отметил министр, обороты в сфере развлечений и искусства в первом квартале 2021 года восстановились на 70 процентов относительно аналогичного периода прошлого года.

Представители бизнеса на встрече предложили ряд мер по регуляторной поддержке отраслей. Встречи с бизнесом для города важны, они дают возможность погрузиться в проблемы конкретной отрасли, добавил Кирилл Пуртов.

Читайте также: Москва опередила по инвестиционной привлекательности Сан-Франциско и Монреаль