Музеи Кремля пригласили москвичей на лекции к выставке Нади Леже

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Музеи Московского Кремля представляют лекционную программу к выставке «Супрематическое предвидение. Космос в украшениях и графике Нади Леже».

Изображения небесного свода, звезд и знаков зодиака можно увидеть на серебряных небесных глобусах эпохи барокко и в абстрактной живописи XX века. Один из ярких примеров – серия украшений, созданных по супрематистским эскизам художницы Нади Леже.

Занятие состоит из двух частей: первая – лекция о биографии художницы, вторая – экскурсия по залам Оружейной палаты. Участники мероприятия узнают, как изображали созвездия в классическом искусстве XVII-XIX веков и как образ небесных тел трансформировался в творчестве Нади Леже.

Лекции состоятся 17 и 24 апреля, 15 и 29 мая, 11 июня, сообщается на сайте организации.

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