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МИД РФ: США и НАТО сознательно превращают Украину в «пороховую бочку»
Фото: МИД РФ

МИД РФ: США и НАТО сознательно превращают Украину в «пороховую бочку»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

США и НАТО увеличивают военную мощь Киева, сознательно превращая Украину в «пороховую бочку». Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 13 апреля.

По его словам, на Украину продолжают идти поставки со стороны НАТО и США. Наращивание подобной помощи превращает Украину в «пороховую бочку».

Рябков добавил, что на территории Украины уже долгие годы тренируются инструкторы НАТО и США, а также создаются объекты, которые негативно влияют на безопасность России. По словам политика, на постсоветском пространстве разворачивают биолаборатории, пишет РИА Новости.

Ранее Рябков заявил, что США стоит «держаться подальше» от России и Крыма.

Читайте также: Рябков: Американским военным кораблям «нечего делать» у берегов России

Сергей РябковСШАУкраина
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