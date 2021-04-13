Алексей Кудашов возглавил столичный ХК «Динамо»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Алексей Кудашов стал новым главным тренером московского ХК «Динамо». Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба клуба.

Кудашов сменил на посту главного тренера клуба Владимира Крикунова, который руководил командой с октября 2018 года. В бытность игроком Кудашов добился успехов, выступая за московское «Динамо».

— Именно с «Динамо» в карьере Кудашова-хоккеиста связаны самые яркие страницы — победа в чемпионате России в сезоне 1999/2000 и триумф в Кубке Гагарина 2011/2012. Всего за наш клуб Алексей Николаевич сыграл 341 матч, забросил 63 шайбы и отдал 97 результативных передач, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Алексей Кудашов работал главным тренером в сборной России, петербургском СКА, ярославском «Локомотиве» и подмосковной «Атланте».

Читайте также: Скончался главный врач московского ФК «Динамо» Александр Ярдошвили