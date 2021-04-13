Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Алексей Кудашов возглавил столичный ХК «Динамо»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Алексей Кудашов возглавил столичный ХК «Динамо»

Илья Ашуров

Спорт

Алексей Кудашов стал новым главным тренером московского ХК «Динамо». Об этом во вторник, 13 апреля, сообщила пресс-служба клуба.

Кудашов сменил на посту главного тренера клуба Владимира Крикунова, который руководил командой с октября 2018 года. В бытность игроком Кудашов добился успехов, выступая за московское «Динамо».

— Именно с «Динамо» в карьере Кудашова-хоккеиста связаны самые яркие страницы — победа в чемпионате России в сезоне 1999/2000 и триумф в Кубке Гагарина 2011/2012. Всего за наш клуб Алексей Николаевич сыграл 341 матч, забросил 63 шайбы и отдал 97 результативных передач, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Алексей Кудашов работал главным тренером в сборной России, петербургском СКА, ярославском «Локомотиве» и подмосковной «Атланте».

Читайте также: Скончался главный врач московского ФК «Динамо» Александр Ярдошвили

хоккеистХК «Динамо» (Москва)главный тренер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Все мнения
О проекте
Читайте нас в