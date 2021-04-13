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Главархив Москвы рассказал, что можно увидеть в новом разделе виртуального музея о 1950–1960-х годах
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / Б. Е. Вдовенко

Главархив Москвы рассказал, что можно увидеть в новом разделе виртуального музея о 1950–1960-х годах

Марьяна Шевцова

Город

К юбилею первого полета человека в космос в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» открылся новый большой раздел, посвященный событиям 1950–1960-х годов https://vov.mos.ru/newhistory/. Сейчас в новом разделе представлены документы, фотографии, предметы, связанные с эпохой покорения космического пространства.

Главархив Москвы рассказал, что можно увидеть в новом разделе виртуального музея о 1950–1960-х годахФото: Официальный сайт мэра Москвы / М. Ситников

В разделе «События» можно узнать о новостях того времени, касающихся науки и образования, культуры и спорта, промышленности и городского хозяйства столицы. Например, здесь собраны новости об открытии «Школы домашних хозяек» в Москве, о втором Московском международном кинофестивале, о полете «Востока-5».

Ничего лучше вещей не расскажет о своем хозяине, ничто лучше их не составит портрет времени. В разделе «Предметы эпохи» собраны вещественные свидетели 60-х годов XX века: памятные медали, электроутюг для отглаживания стрелок брюк и много другое.

Главархив Москвы рассказал, что можно увидеть в новом разделе виртуального музея о 1950–1960-х годахГлобус Луны / Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Раздел «Медиатека» пополнился роликом о первом полете человека в космос, а также выставкой «Мы первые в мире! Мы в космос ведем корабли». Здесь можно будет увидеть звуковой кинофильм о космодроме на ВДНХ, посмотреть документы «Московского общества воздухоплавания» и фотографии тех, кто стоял у истоков покорения космоса человеком. Совсем скоро в разделе появятся ролики об открытии Дворца пионеров на Ленинских Горах, аэропортов Домодедово и Шереметьево, о массовом строительстве панельных и кирпичных жилых домов (хрущевок) и начале работы МГУ на Ленинских Горах, а также о многих других важных событиях в жизни столицы.

В библиотеке раздела хранится книга, посвященная Москве 1956–1964 годов. Ознакомиться с развитием инфраструктуры города, с жизнью горожан, с новостями культуры и образования можно, скачав книгу «Здесь Отчизны бьется сердце» прямо со страницы виртуального музея.

Главархив Москвы рассказал, что можно увидеть в новом разделе виртуального музея о 1950–1960-х годахЛенинский проспект / Фото: Официальный сайт мэра Москвы / В. В. Егоров

Интересно посмотреть и на самих жителей Москвы 1960-х годов. Среди фотографий нового раздела представлены виды города и снимки его жителей: вот открытый бассейн «Москва», расположенный в то время на месте сегодняшнего храма Христа Спасителя, вот строительство Останкинской башни, а вот по улицам столицы шагают москвичи и встречают летчиков-космонавтов.

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