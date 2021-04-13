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Опрос показал, что не все пассажиры метро знают о кнопке SOS
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Опрос показал, что не все пассажиры метро знают о кнопке SOS

Елена Фролова

Транспорт

Кнопка с надписью SOS находится в центре каждой станции петербургского метрополитена. Однако об этом знают не все жители города. Такие результаты показал проведенный опрос.

Недавно на станции метро «Спасская» произошел несчастный случай. Мужчина упал на пути. Ему повезло, что он оказался в «желобе безопасности», а поезд находился далеко, поэтому трагедии не произошло.

Как объяснили в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга, пассажиры-очевидцы могут быстро связаться с работниками с помощью экстренной кнопки. При этом оказалось, что не каждый знает о ее существовании, несмотря на то, что она обозначена крупными буквами. Лишь трое из десяти опрошенных человек рассказали, как ее найти.

Во время исследования пассажирам задавали всего два вопроса: «Знаете ли вы, где находится кнопка SOS?» и «Что вы сделаете, если рядом с вами на рельсы упадет человек?», отмечают «Невские новости».

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