Новые сорта плодовых растений выведены в Крыму для юга России

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Целый ряд новых плодовых культур вывел Никитский ботанический сад (НБС) на Крымском полуострове за семь лет. По своим свойствам они не только превосходят западные аналоги, но и являются экологически чистыми и безопасными. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В настоящее время НБС является самым крупным на территории России хранилищем различных видов и сортов южных плодовых культур. Здесь находится более 11 тысяч видов различных культур, среди которых есть: зизифус, маслины, гранат, инжир, хурма, айва, груша, яблоня, черешня, алыча, персик и многое другое. Уточняется, что все они сохранены в первозданном виде без добавления консервантов и примесей.

— Наши ученые в основном работают с такими культурами, как персик, нектарин, абрикос, слива, алыча, хурма, маслина, зизифус, орех грецкий, миндаль, фейхоа, гранат, инжир, — пояснил директор НБС-ННЦ, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.

При этом здесь занимаются не только сохранением видов растений, но и созданием новых. Например, работники сада вывели новые сорта плодовых растений, которые были включены в Государственный реестр селекционных достижений, отмечает ФАН. Так, селекционеры получили сорт абрикоса «Магистр», превосходящий по урожайности и морозостойкости аналоги из-за рубежа. Как пояснил заведующей лаборатории НБС Сергей Цюпка, выведенные сорта в скором времени заменят старые промышленные посадки Крыма и юга России.

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