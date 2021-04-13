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Новые сорта плодовых растений выведены в Крыму для юга России
Фото: pixabay.com

Новые сорта плодовых растений выведены в Крыму для юга России

Елена Фролова

Растения

Целый ряд новых плодовых культур вывел Никитский ботанический сад (НБС) на Крымском полуострове за семь лет. По своим свойствам они не только превосходят западные аналоги, но и являются экологически чистыми и безопасными. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

В настоящее время НБС является самым крупным на территории России хранилищем различных видов и сортов южных плодовых культур. Здесь находится более 11 тысяч видов различных культур, среди которых есть: зизифус, маслины, гранат, инжир, хурма, айва, груша, яблоня, черешня, алыча, персик и многое другое. Уточняется, что все они сохранены в первозданном виде без добавления консервантов и примесей.

— Наши ученые в основном работают с такими культурами, как персик, нектарин, абрикос, слива, алыча, хурма, маслина, зизифус, орех грецкий, миндаль, фейхоа, гранат, инжир, — пояснил директор НБС-ННЦ, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь.

При этом здесь занимаются не только сохранением видов растений, но и созданием новых. Например, работники сада вывели новые сорта плодовых растений, которые были включены в Государственный реестр селекционных достижений, отмечает ФАН. Так, селекционеры получили сорт абрикоса «Магистр», превосходящий по урожайности и морозостойкости аналоги из-за рубежа. Как пояснил заведующей лаборатории НБС Сергей Цюпка, выведенные сорта в скором времени заменят старые промышленные посадки Крыма и юга России.

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