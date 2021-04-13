Суд рассмотрит дело о смерти в Эймсбери летом 2021 года в Солсбери

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Слушания по делу о смерти в результате возможного отравления британки Дон Стерджес в Эймсбери пройдут в июне или июле, а также в сентябре 2021 года. Об этом говорится в имеющемся в постановлении коронера Хизер Халлетт.

По ее словам, специалисты будут выяснять, есть ли в Солсбери места, подходящие для проведения судебных слушаний. Халлетт уточнила, что государство должно взять на себя расходы на проведение суда, так как дело является резонансным и имеет общественную значимость.

— Отравления в Солсбери являются вопросом национальной значимости. С моей точки зрения, учитывая исключительный характер этого дела, будь то дознание или открытое разбирательство, финансовое бремя должно лечь на центральное правительство, а не на местный совет Уилтшира, — приводит РИА Новости слова Халлетт.

Напомним, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

При этом британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к делу Скрипалей.

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