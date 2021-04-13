Генсек НАТО назвал необоснованной переброску военных РФ к границе с Украиной

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Генсек НАТО назвал «необоснованной и необъяснимой» переброску российских военных к границе с Украиной. Об этом Йенс Столтенберг рассказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во вторник, 13 апреля.

По словам Столтенберга, НАТО «незыблемо» поддерживает Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

— Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми, — подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что в качестве поддержки альянс вводил санкции в отношении России и размещал свои войска у границ с РФ, сообщает ТАСС.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и НАТО сознательно превращают Украину в «пороховую бочку». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев ведет войну против собственного народа.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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