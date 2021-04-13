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Акция «Я покажу тебе музей» пройдет в Пушкинском музее
Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Акция «Я покажу тебе музей» пройдет в Пушкинском музее

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 18 апреля приглашает москвичей и гостей столицы на ежегодную акцию «Я покажу тебе музей». Акция — это прежде всего возможность взглянуть на музей и его коллекции по-новому.

Участники программ Пушкинский.Youth — старшеклассники и студенты вузов — поговорят с посетителями об искусстве, проведут игры, квесты и перформансы, выступят в роли исторических персонажей.

Вниманию посетителей представляют следующие экскурсии в главном здании: «Вечные темы» — о творчестве нидерландских художников XVII века и связи определенных тем в живописи и литературе; «Прогулка антиподов», в которой главную роль будут играть интерьеры музея; «Не картина» — об иконописи, христианском искусстве, его влиянии на культуру стран всего мира; «Взгляд в вечность: Фаюмские портреты» и «Забудьте про этикетку».

Для юных посетителей подготовлены музейный паззл, экскурсия «Что общего между Наполеоном и мумией?», музейные «данетки», экскурсии «Домашние питомцы Давида» и «Змея подколодная... или нет?».

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