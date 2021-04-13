Повышение процентной ставки ЦБ может повлиять на укрепление курса рубля

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Согласно данным на 11:30 утренних торгов 13 апреля на столичной бирже, курс доллара к российской валюте снизился на 0,2 процента, упав до отметки 77,23 рубля.

На положение отечественной валюты положительно повлияли сообщения о том, что украинский президент Владимир Зеленский запросил переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Темой беседы станет ситуация, которая разворачивается в Донбассе. Благодаря данному диалогу, как надеются инвесторов, удастся снизить геополитические давление на Россию и риск эскалации военного конфликта в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Тем временем 12 апреля был опубликован отчет Центрального банка РФ по инфляции за март. В нем уточняется, что потребительские цены возросли на 0,63 процента. В годовом выражении это равно 7,6 процента, а также превышает целевой ориентир регулятора на четыре процента. Как ожидают аналитики, это может стать причиной более значительного увеличения (с 4,5 до 5 процентов) уровня ключевой процентной ставки Центробанком во время заседания, которое состоится 23 апреля.

Данное действие регулятора положительно скажется на курсе российской валюты, отмечает «Экономика сегодня». Это объясняется тем, что возрастет доходность российских активов. В настоящее время российские инвесторы уже стали интересоваться долговыми бумагами министерства финансов из-за высокого уровня доходности, который равен 7,3 процента годовых. Согласно результатам первого квартала текущего года, 77 процентов объема облигаций федерального займа (ОФЗ) были куплены именно российскими игроками.

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