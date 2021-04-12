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Официальный курс евро превысил 92 рубля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Официальный курс евро превысил 92 рубля

Анастасия Волоснова

Экономика

Курс евро вырос на 28,6 копейки и составил 92,0669 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России в понедельник, 12 апреля.

В свою очередь курс доллара увеличился на 34,47 копейки. Стоимость валюты составила 77,5104 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 31,8 копейки — до 84,0608 рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ отозвал лицензию у «Нефтепромбанка».

Читайте также: «Риск достаточно велик»: что будет с курсом доллара и евро на майские праздники

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