Официальный курс евро превысил 92 рубля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро вырос на 28,6 копейки и составил 92,0669 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России в понедельник, 12 апреля.

В свою очередь курс доллара увеличился на 34,47 копейки. Стоимость валюты составила 77,5104 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 31,8 копейки — до 84,0608 рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ отозвал лицензию у «Нефтепромбанка».

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