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Спасатели пытаются вытащить из Москвы-реки мужчину в неадекватном состоянии
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Спасатели пытаются вытащить из Москвы-реки мужчину в неадекватном состоянии

Анастасия Колоскова

Происшествия

В Москве-реке, в столичном районе Люблино, был замечен плавающий мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, гражданина пытаются спасти сотрудники МЧС, однако он этому сопротивляется и отплывает от спасателей.

Ранее корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как защититься от психически нездорового соседа.

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