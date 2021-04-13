Спасатели пытаются вытащить из Москвы-реки мужчину в неадекватном состоянии

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

В Москве-реке, в столичном районе Люблино, был замечен плавающий мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, гражданина пытаются спасти сотрудники МЧС, однако он этому сопротивляется и отплывает от спасателей.

Ранее корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как защититься от психически нездорового соседа.

Читайте также: Мужчину, угрожавшего ножом охранникам торгового центра, задержали в Москве