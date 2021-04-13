Около 50 тысяч ветеранов в Подмосковье получат выплаты в День Победы

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В Московской области выплаты в размере от 15 до 25 тысяч рублей получат свыше 48 тысяч ветеранов в День Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья во вторник, 13 апреля.

Уточняется, что решение о выплатах было принято на заседании правительства Московской области.

— Принято постановление о выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, — отметили в сообщении.

Так, 25 тысяч рублей будет направлено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а по 15 тысяч рублей — вдовам участников войны, которые не вступили в повторный брак, а также бывшим узникам концлагерей.

Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская пояснила, что в бюджете региона предусмотрено 751,5 миллиона рублей для организации выплат, сообщает РИА Новости.

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