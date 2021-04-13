Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 50 тысяч ветеранов в Подмосковье получат выплаты в День Победы
Фото: pixabay.com/ru

Около 50 тысяч ветеранов в Подмосковье получат выплаты в День Победы

Виктория Родимкина

Общество

В Московской области выплаты в размере от 15 до 25 тысяч рублей получат свыше 48 тысяч ветеранов в День Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья во вторник, 13 апреля.

Уточняется, что решение о выплатах было принято на заседании правительства Московской области.

— Принято постановление о выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, — отметили в сообщении.

Так, 25 тысяч рублей будет направлено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а по 15 тысяч рублей — вдовам участников войны, которые не вступили в повторный брак, а также бывшим узникам концлагерей.

Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская пояснила, что в бюджете региона предусмотрено 751,5 миллиона рублей для организации выплат, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Названы категории граждан, имеющих право досрочного выхода на пенсию

ветераны ВОВДень Победывыплаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем сокрушается Андрей Критский

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Создаем новые природные зоны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Досрочная пенсия для врачей не выход

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Нефтяную войну Россия не проиграет. И вот почему

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как заработать копеечку: советы бывалого черта-монстра

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ростовщики против заемщиков: ничего личного, просто бизнес

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в