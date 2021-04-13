Виновным по делу о гибели восьми пожарных в Москве вынесли приговор

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Преображенский суд Москвы признал виновными начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и старшего помощника начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Сергея Барсукова в гибели восьми пожарных во время тушения пожара на Амурской улице в 2016 году. Об этом во вторник, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Ширлин получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 лет, Барсуков — 4 года с испытательным сроком 5 лет. Помимо этого, подсудимым запретили занимать должности, связанные с обеспечением деятельности государственной противопожарной службы, на 3 года.

Напомним, восемь человек погибли при обрушении кровли склада на Амурской улице при тушении пожара в сентябре 2016 года. Огонь распространился на огромную площадь, пожар удалось потушить только через 14 часов после начала возгорания. Гибель пожарных стала самой массовой за последние 70 лет.

В декабре 2019 года дело в отношении экс-начальников суд вернул на дорасследование в Генеральную прокуратуру.

Следствие настаивало, смерть спасателей произошла из-за халатности, допущенной Ширлиным и Барсуковым. Однако подсудимые отрицали свою вину и утверждали, что пытались предотвратить возможный взрыв.

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