Посетительнице московской кофейни продали антисептик вместо воды

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Посетительница одной из кофеен в центре Москвы по ошибке получила антисептик в бутылке воды. Девушка заказала напиток, сделала глоток и, почувствовав подозрительный вкус, выплюнула химикат. После она покинула заведение, а через какое-то время вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб.

Как прозвучало в официальном заявлении заведения, антисептик перевозился в таре из-под питьевой воды из-за халатности сотрудников. Работники, допустившие халатность, наказаны и отстранены от работы.

Представители кафе готовы возместить медицинские расходы, однако пострадавшая отказывается от помощи компании. По факту инцидента руководство кофейни проведет проверку, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что москвичка выпала с 10-го этажа во время мытья окон и выжила.

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