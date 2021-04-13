ВЦИОМ: Почти 70 процентов россиян выступили за чистоту русского языка

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Около 67 процентов россиян считают, что нужно использовать русские слова и вводить свои термины, избегая заимствований иностранных слов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Однако 23 процента респондентов готовы использовать в своей речи заимствования. Уточняется, что 54 процента россиян спокойно относятся к употреблению иностранных слов, 33 процента видят в феномене угрозу, а 21 процент категорически выступает за чистоту языка.

Уточняется, что мнение респондентов зависит от возраста. Среди опрошенных в возрасте 25-44 лет за чистоту русского языка выступают 64 процента респондентов, среди 45-49-летних — 69 процентов респондентов, среди россиян старше 60 лет — 74 процента.

В Москве за использование иностранных выражений выступили 43 процента опрошенных, а в селах 82 процента респондентов высказались против заимствований.

По данным ВЦИОМ, ежедневно иностранные фразы используют 17 процентов жителей России. Кроме того, 24 процента россиян отметили, что используют старорусские слова.

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