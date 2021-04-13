Новый температурный рекорд ожидается в Москве 14 апреля

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Новый температурный рекорд может быть зафиксирован в Москве в среду, 14 апреля. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, 14 апреля прогнозируется до плюс 23 градусов. Нынешний температурный рекорд для 14 апреля составляет 20,8 градуса. Подобный показатель был зафиксирован в 1962 году.

Макарова отметила, что 13 апреля температура воздуха в Москве побила рекорд 2008 года. В тот день столбики термометров показали 20,4 градуса, сообщает ТАСС.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что 13 апреля температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 13:00 превысила отметку 21 градус тепла. Таким образом был установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

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