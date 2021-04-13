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Абсолютный температурный рекорд побит в Москве 13 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Абсолютный температурный рекорд побит в Москве 13 апреля

Виктория Родимкина

Город

Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 13:00 13 апреля превысила отметку 21 градус тепла. Об этом сообщили в Метеобюро Москвы во вторник.

— Установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, предыдущий максимум был зафиксирован 13 апреля 2008 года. Тогда воздух в столице прогрелся до плюс 20,4 градуса. В метеобюро уточнили, что окончательное значение рекорда вторника будет известно к концу дня, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что ночь с 12 на 13 апреля в Москве стала самой теплой с начала весны.

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