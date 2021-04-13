СМИ: Меган Маркл назвала причину, по которой не приедет на похороны принца Филиппа

Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Супруга принца Гарри Меган Маркл назвала действительную причину, по которой она не прилетит на похороны принца Филиппа. Оказалось, что герцогиня Сассекская не хочет перетягивать внимание общественности на себя. Также она хочет помочь своему мужу восстановить хорошие отношения с братом, принцем Уильямом, и отцом, принцем Чарльзом.

— Меган сказала, что именно в это время члены семьи должны отодвинуть в сторону разногласия и снова стать единым целым. Она считает, что этого хотел бы принц Филипп. Меган уверена: королева поймет, почему она не приехала, и примет это решение. Сейчас важно, чтобы ребенок был здоров, а семья воссоединилась. Меган сказала, что это возможность для Гарри примириться с Уильямом, и она там для этого не нужна, — цитирует источник в окружении герцогини Сассекской издание Daily Mail.

Также уточняется, что для Маркл важны отношения супруга с британской королевской семьей.

Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа пройдут в субботу, 17 апреля. Их будут транслировать по телевидению, граждане не смогут принять в них участие. Общенациональный траур продлится в Великобритании до дня похорон, а в королевской семье — две недели.

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