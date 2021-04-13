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Роман Вильфанд рассказал, когда аномальное тепло покинет Москву
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Роман Вильфанд рассказал, когда аномальное тепло покинет Москву

Кирилл Николаев

Город

Аномально теплая для середины апреля погода продержится в Москве и Московской области до пятницы, 16 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, подобная погода уникальна для столицы. Во вторник и среду температура воздуха будет на 8–10 градусов выше нормы, но уже в пятницу в городе похолодает. В субботу, 17 апреля, и в воскресенье, 18 апреля, температура воздуха в столице составит от 10 до 15 градусов.

Вильфанд назвал нынешнюю погоду в Москве «волной весеннего удовольствия», сообщает Интерфакс.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что ночь с 12 на 13 апреля стала самой теплой с начала 2021 года. По данным синоптиков, средняя температура воздуха достигла 10,4 градуса, что является нормой для начала мая.

Читайте также: Новый температурный рекорд ожидается в Москве 14 апреля

погода в МосквеРоман Вильфандапрель
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