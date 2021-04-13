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Мишустин: Более 650 миллиардов рублей было выплачено семьям с детьми до семи лет
Фото: Правительство РФ

Мишустин: Более 650 миллиардов рублей было выплачено семьям с детьми до семи лет

Илья Ашуров

Внутренняя политика

Власти РФ выплатили более 650 миллиардов рублей семьям с детьми до семи лет. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, семьи с детьми в возрасте до трех лет и от трех до семи лет получают положенные социальные выплаты автоматически, то есть им не требуется заполнять заявления. Деньги приходят на банковские карты родителей. Таким образом выплачено уже более 650 миллиардов рублей.

— И главное, людям это нравится, мы видим это по опросам. Не стало проблем, которые годами были при подобных выплатах, — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Напомним, в марте этого года президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет. Выплата будет зависеть от дохода семьи и может составить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума по региону.

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